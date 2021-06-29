Экономист предложил властям способ сдержать рост внутренних цен

В качестве механизма защиты внутреннего рынка России от роста мировых цен можно использовать управление валютным курсом. Однако власти не спешат это делать.

В период пандемии коронавируса российские потребители столкнулись с неконтролируемым ростом цен на отдельные продукты из списка первой необходимости — сахар и подсолнечное масло. Ситуация с ростом цен вызвала возмущение президента России Владимира Путина. Правительству пришлось регулировать цены в ручном режиме.

Цены в России растут вслед за мировыми, потому что налоги на нефтепродукты привязаны к мировым ценам. Соответственно, вместе с ростом мировых цен на нефть растут и налоги, а вслед за этим нефтяники повышают и внутренние цены. Таким образом мировая инфляция импортируется в Россию, объяснил текущую ситуацию экономист Дмитрий Адамидов в беседе с телеканалом "360".

"Если цены растут за границей, а мы не хотим, чтобы они росли в рублях внутри страны, надо управлять валютным курсом. Причем такая возможность у нас есть. У нас нефть растёт, дохода в бюджет много", — сказал он.

Объективные условия для укрепления рубля по отношению к доллару сейчас имеются, однако Минфин и ЦБ не дают ему укрепиться, скупая валюту. Правительство же не торопится прибегать к механизму управления валютным курсом, а вместо этого разрабатывает систему защиты внутреннего рынка от роста мировых цен, пояснил экономист.

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