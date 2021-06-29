Государство собирается направить "автомат" в сторону бизнеса

Общая задолженность бизнеса перед государством, по данным за 2020 год, превысила 1 трлн рублей. Власть в раздумьях, как автоматизировать сбор задолженностей.

Ранее государство "навело порядок" среди физических лиц, обязав банки предоставлять информацию о движении денежных средств на счетах граждан в ФНС. Получив доступ к этой информации, налоговая служба может предъявить гражданину несоответствие его доходов и расходов и обвинить в уклонении от уплаты налогов. Теперь, похоже, очередь дошла до бизнеса.

В правительстве обсуждают возможность автоматического списания задолженностей по налогам, сборам и другим платежам с исполнителей по госконтрактам. По мнению чиновников, внесение изменений в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ) принесёт в бюджет дополнительные доходы, пишут "Известия".

При этом в Минфине считают нецелесообразным менять закон:

"В рамках действующих норм лицо, имеющее задолженность перед государством, не может быть участником закупки и исполнителем по контракту", — напомнили в ведомстве.

Эксперты также скептически относятся к инициативе правительства:

"Дополнительное ужесточение может сформировать ситуацию, когда на рынок будут выходить недобросовестные лица, которые изначально не намерены выполнять обязательства по госконтракту", —

отметила руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.