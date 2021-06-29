Эксперт рассказал об опоздании с дедолларизацией в России

Руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что процесс дедолларизации необходим для России, но продвигается он слишком медленно. По его мнению, это тема политического характера, которую нужно было запускать в 2014 году.

Ранее в разговоре с Pravda.Ru профессор Валентин Катасонов заявил, что во время очередного кризиса доллар может обесцениться до 10% от своей нынешней цены.

По словам Делягина, процесс дедолларизации в 2014 году затормозил Китай, у которого был огромный запас доллара.

"То, что мы в Европу продаем сырье за доллары — это наша благотворительность в адрес США… Процесс дедолларизации идет с опозданием, но он необходим", — приводит ОСН слова Делягина.

Эксперт уточнил, что к таким изменениям подталкивает сама Америка, которая долгое время живёт за счёт эмиссии доллара, но в последнее время утратила контроль за процессом. В таком случае необходимо переходить на другие системы.

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