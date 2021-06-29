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Эксперт рассказал об опоздании с дедолларизацией в России

Экономика

Руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что процесс дедолларизации необходим для России, но продвигается он слишком медленно. По его мнению, это тема политического характера, которую нужно было запускать в 2014 году.

Эксперт рассказал об опоздании с дедолларизацией в России

Ранее в разговоре с Pravda.Ru профессор Валентин Катасонов заявил, что во время очередного кризиса доллар может обесцениться до 10% от своей нынешней цены.

По словам Делягина, процесс дедолларизации в 2014 году затормозил Китай, у которого был огромный запас доллара.

"То, что мы в Европу продаем сырье за доллары — это наша благотворительность в адрес США… Процесс дедолларизации идет с опозданием, но он необходим", — приводит ОСН слова Делягина.

Эксперт уточнил, что к таким изменениям подталкивает сама Америка, которая долгое время живёт за счёт эмиссии доллара, но в последнее время утратила контроль за процессом. В таком случае необходимо переходить на другие системы.

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Автор: Артём Пермяков
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