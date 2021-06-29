Подстроиться, адаптироваться, выйти: Силуанов об экономической политике РФ

Новости о том, какой должна быть экономическая политика РФ в свете всех мировых и региональных сложностей, представил министр финансов Антон Силуанов. Он уверен, что важны три вещи: адаптация, "подстраивание" и рост.

"Российская экономическая политика должна соответствующим образом подстроиться к глобальным изменениям — адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, обеспечивающий последовательное повышение качества жизни населения. В этом контексте ключевой остаётся задача содействия достижению национальных целей развития страны", — сообщил Силуанов в статье для издания "Финансы".

К приоритетам, продолжил министр, относятся такие вещи, как:

качественная медицинская помощь для всех россиян;

снижение бедности, рост реальных доходов жителей страны;

широкие возможности образования, создаваемые в том числе через расширение количества бюджетных мест и рост уровня преподавания.

Важны также инвестиционная привлекательность страны и стимулирующие меры для отечественных предпринимателей.

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