Новости о том, какой должна быть экономическая политика РФ в свете всех мировых и региональных сложностей, представил министр финансов Антон Силуанов. Он уверен, что важны три вещи: адаптация, "подстраивание" и рост.
"Российская экономическая политика должна соответствующим образом подстроиться к глобальным изменениям — адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, обеспечивающий последовательное повышение качества жизни населения.
В этом контексте ключевой остаётся задача содействия достижению национальных целей развития страны", — сообщил Силуанов в статье для издания "Финансы".
К приоритетам, продолжил министр, относятся такие вещи, как:
Важны также инвестиционная привлекательность страны и стимулирующие меры для отечественных предпринимателей.
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