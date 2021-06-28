EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Синоптик рассказала о погоде в Москве в последние дни июня
Врач назвала два главных симптома COVID-19 в третью волну
Спрос россиян на удалёнку вырос на 41%
Взрыв прогремел у станции метро в центре Лондона
Киркоров рассказал о "соломинке дружбы", протянуной украинцами России
Психолог назвал способы избавиться от прокрастинации
Разработчик подал документы на ещё одну вакцину от COVID-19 в России
Чехия потребовала от России денежную компенсацию из-за взрывов во Врбетице
Губернатора Краснодарского края заметили с антиковидным бейджем

Авиакомпании пригрозили прекратить прямые перелёты на Дальний Восток

Экономика

Крупнейшие российские частные авиакомпании могут перестать выполнять прямые перелёты на Дальний Восток из-за изменения правил субсидирования маршрутов.

Авиакомпании пригрозили прекратить прямые перелёты на Дальний Восток

Прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на Дальний Восток осуществляются самолётами Airbus и Boeing. Просто потому, что отечественные лайнеры не летают так далеко без дозаправки. Перевозку льготных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и граждан до 23 лет) субсидирует государство. Эта система работала почти 20 лет и хорошо себя зарекомендовала. Однако в феврале 2021 года правительство решило поддержать отечественный авиапром и стимулировать авиаперевозчиков летать самолётами российского производства. И сделало это странным образом, изменив правила распределения дотаций на перевозку льготников.

Начиная с 2022 года, госсубсидии будет получать лишь один перевозчик на дотационном маршруте — тот, у кого в авиапарке больше всего лайнеров отечественного производства. Которые, напомним, физически не в состоянии долететь из Москвы до Владивостока из-за ограничения по дальности полёта. И похоже, что этим перевозчиком станет "дочка" "Аэрофлота" — авиакомпания "Россия", являющаяся крупнейшим эксплуатантом отечественных самолётов, пишут "Известия".

"Независимо от того, какая авиакомпания будет назначена на выполнение субсидируемых перевозок, перелёты из Москвы и Санкт-Петербурга на Дальний Восток будут выполняться на иностранных воздушных судах", — заявил по этому поводу владелец и глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

Авиакомпании S7 Airlines и Nordwind поддержали инициативу вернуться к прежде действовавшим правилам субсидирования. Иначе прямые рейсы по дотационным маршрутам могут просто прекратиться, отметили в авиакомпаниях.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Гордость России": первые испытания пассажирского самолёта МС-21
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Принц Уильям и принц Гарри поссорились на похоронах деда принца Филиппа
Ортопед дал советы по выбору летней обуви
Израильское антиковидное чудо — миф?
Авиакомпании пригрозили прекратить прямые перелёты на Дальний Восток
Синоптик рассказала о погоде в Москве в последние дни июня
Экономист Алпатов: профессора потеряли статус и академическую ренту
Врач назвала два главных симптома COVID-19 в третью волну
В чем особенность государственного устройства Ирана
Спрос россиян на удалёнку вырос на 41%
Странное поведение вашей кошки: как расшифровать
Популярное
Здоровье и профилактика
Какие витамины нужно пить курильщикам

Исследования доказывают, что каждая сигарета отнимает примерно 12 лет жизни человека. Врачи рассказали, какие витамины необходимы для людей, увлекающихся курением.

Какие витамины нужно пить курильщикам
Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье
Здоровье и профилактика
Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье
Евросоюз
Почему Украину не пустят в НАТО, признались в Германии
Мир. Новости мира
Британцы рассекретились: план провокации HMS Defender в Крыму нашли в мусорке
Василий Амирджанов Собянин вводит QR-коды и намекает на ревакцинацию Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Новости Украины
Зеленский: "ЕС не будет завершённым и полноценным без Украины". ЕС: "Да ладно?"
Мир. Новости мира
Германия отказалась считать вакцинированными привитых "Спутником V"
Ключевой свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в фальсификации показаний
Мир. Новости мира
Ключевой свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в фальсификации показаний
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников