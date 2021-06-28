Авиакомпании пригрозили прекратить прямые перелёты на Дальний Восток

Крупнейшие российские частные авиакомпании могут перестать выполнять прямые перелёты на Дальний Восток из-за изменения правил субсидирования маршрутов.

Прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на Дальний Восток осуществляются самолётами Airbus и Boeing. Просто потому, что отечественные лайнеры не летают так далеко без дозаправки. Перевозку льготных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и граждан до 23 лет) субсидирует государство. Эта система работала почти 20 лет и хорошо себя зарекомендовала. Однако в феврале 2021 года правительство решило поддержать отечественный авиапром и стимулировать авиаперевозчиков летать самолётами российского производства. И сделало это странным образом, изменив правила распределения дотаций на перевозку льготников.

Начиная с 2022 года, госсубсидии будет получать лишь один перевозчик на дотационном маршруте — тот, у кого в авиапарке больше всего лайнеров отечественного производства. Которые, напомним, физически не в состоянии долететь из Москвы до Владивостока из-за ограничения по дальности полёта. И похоже, что этим перевозчиком станет "дочка" "Аэрофлота" — авиакомпания "Россия", являющаяся крупнейшим эксплуатантом отечественных самолётов, пишут "Известия".

"Независимо от того, какая авиакомпания будет назначена на выполнение субсидируемых перевозок, перелёты из Москвы и Санкт-Петербурга на Дальний Восток будут выполняться на иностранных воздушных судах", — заявил по этому поводу владелец и глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

Авиакомпании S7 Airlines и Nordwind поддержали инициативу вернуться к прежде действовавшим правилам субсидирования. Иначе прямые рейсы по дотационным маршрутам могут просто прекратиться, отметили в авиакомпаниях.

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