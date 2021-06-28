Щепки не летят: эксперт о дефиците древесины в РФ и его последствиях

"Площадь лесов России составляет около 809 млн га (8,09 млн км²), или около 20 % от всех лесов мира", — любезно напоминает нам "Википедия". Но даже с учётом такого богатства в стране умудрился случиться дефицит древесины.

Откуда не ждали: цифры и факты о дефиците

По данным ТАСС, рынок домостроения уже вынужден повышать цены и понижать аппетиты: дефицит составляет около 30-40% объёма годового потребления, или примерно 2 — 2,5 млн тонн древесины.

Проблемы, как оказалось, начались не сегодня и даже не вчера: ещё осенью 2020 года были заметны первые "ласточки" проблем. Именно осенью прошлого года рост цен на пиломатериалы в РФ, как и во всём мире, неприятно удивил рынок. На данный момент цены не только растут, но ещё и "кусаются": обыкновенная доска за три июньские недели стала дороже на 32%.

Есть ли какие-либо неочевидные на первый взгляд последствия данной проблемы? Корреспонденты Pravda. Ru узнали мнение Тимура Иртуганова, генерального директора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

Неочевидные итоги: "просядут" налоги и рабочие места

К неочевидным последствиям, рассказывает Иртуганов, можно отнести:

сокращение объёмов заготовки;

сокращение количества рабочих мест;

сокращение налоговых поступлений в бюджеты.

"При этом дальнейшее падение объёмов заготовки — причина, которая находится, можно сказать, с другой стороны цепочки. Но обратной связью дойдёт", — объясняет эксперт.

"Дорожает лес. Не химия импортная. Не металл. А лес"

Важно, продолжает Иртуганов, разобраться в происходящем — в частности, в вопросе подорожания деревянных домов.

"У нас круглый лес подорожал для предприятий-переработчиков по некоторым позициям в два раза только за начало 2021 года. Это идёт вразрез с тем, о чём говорил президент. При этом лес дорожает для ответственных лесопользователей. Мне бы хотелось задать вопрос кому-то, кто разберётся, в конце концов, почему это происходит", — делится мыслями эксперт.

При этом Россия может заготавливать с три раза больше леса лесосеки (участков леса, которые отведены под рубку спелых и перестойных насаждений, лесовосстановительную рубку, рубку ухода за лесом и санитарную рубку).

"Дорожает лес. Не химия импортная. Не металл. А лес дорожает, которого мы заготавливаем в три раза меньше, чем могли бы. Вот вопрос: почему это происходит, кто нам даст на это ответ? Нам — я имею в виду бизнес, который вынужден покупать круглый лес в июне вдвое дороже, чем покупал в декабре", — заключает Иртуганов.

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