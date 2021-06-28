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Великолепная афера: как два брата "угнали" 4 млрд долларов с криптобиржи

Экономика

Великолепную аферу, связанную с криптовалютой, провернули два брата, Амир и Реес Каджи. Сначала они придумали и основали биржу Africrypt — а затем сбежали с деньгами её клиентов.

Великолепная афера: как два брата "угнали" 4 млрд долларов с криптобиржи

Дело, пишет Bloomberg, развернулось следующим образом. Амир и Реес основали Africrypt, которая постепенно стала крупнейшей в Южной Африке площадкой для операций с "криптой". Дела шли неплохо, однако затем Амир обратился к клиентам биржи. Суть обращения была проста: нас взломали, но в полицию идти не надо.

Клиенты, удивлённые таким поворотом дел, наняли адвокатов из Hanekom Attorneys, которые установили: взлома не было. Зато было изъятие "нажитого непосильным трудом": получив примерно 4 млрд долларов, братья скрылись.

"Нам изначально показалось странной просьба не обращаться в полицию. Расследование же выяснило, что сотрудники биржи потеряли доступ к платформе за 7 дней до предполагаемого кибервзлома", — рассказали в Hanekom Attorneys.

Известно, что братьев всё ещё не нашли, а похищенные средства были хитрым образом "прокручены" через множество разных кошельков, что затрудняет их поиск.

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Автор: Константин Шапров
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