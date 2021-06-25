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Депутат ГД объяснил, ждать ли россиянам налога на домашних животных

Экономика

Россияне, владеющие домашними животными, могут вздохнуть с облегчением: отдельного налога "на питомцев" не предвидится. Ситуацию разъяснил депутат ГД Владимир Бурматов.

Депутат ГД объяснил, ждать ли россиянам налога на домашних животных

Напомним, что ранее по поводу налога "на питомцев" россиян пришлось успокаивать Минфину. В отдельном письме за номером № 03-01-11/75760, представленном ещё в 2020 году, было указано:

"…одобренными Правительством Российской Федерации Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 годов введение налога на собак не предусмотрено".

"Я сразу бы хотел прекратить все разговоры на эту тему, потому что в нашей стране особое отношение к животным. У нас 83% граждан считают своих питомцев членами семьи, а членов семьи налогами не облагают", — сообщил занимающий должность главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Бурматов в эфире "России-1".

Налога на домашних животных в РФ не было ранее и не будет в дальнейшем, резюмировал он.

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В России предлагают ввести налог на содержание собак
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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