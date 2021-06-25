Депутат ГД объяснил, ждать ли россиянам налога на домашних животных

Россияне, владеющие домашними животными, могут вздохнуть с облегчением: отдельного налога "на питомцев" не предвидится. Ситуацию разъяснил депутат ГД Владимир Бурматов.

Напомним, что ранее по поводу налога "на питомцев" россиян пришлось успокаивать Минфину. В отдельном письме за номером № 03-01-11/75760, представленном ещё в 2020 году, было указано:

"…одобренными Правительством Российской Федерации Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 годов введение налога на собак не предусмотрено".

"Я сразу бы хотел прекратить все разговоры на эту тему, потому что в нашей стране особое отношение к животным. У нас 83% граждан считают своих питомцев членами семьи, а членов семьи налогами не облагают", — сообщил занимающий должность главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Бурматов в эфире "России-1".

Налога на домашних животных в РФ не было ранее и не будет в дальнейшем, резюмировал он.

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