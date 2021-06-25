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Эксперты: в 2021 году бюджет может быть исполнен с профицитом. Но это не точно

Экономика

Ситуацию с федеральным бюджетом сегодня главным образом характеризует высокая неопределённость. Возможен и позитивный, и негативный сценарий развития событий.

Эксперты: в 2021 году бюджет может быть исполнен с профицитом. Но это не точно

С одной стороны, есть хорошие новости: российская экономика после первых двух волн пандемии восстанавливается быстрей, чем ожидалось. Кроме того, цены на нефть оказались выше планируемых при формировании бюджета. По данным аналитиков, профицит федерального бюджета за первые пять месяцев 2021 года достиг 300 млрд рублей. Если эти позитивные тенденции сохранятся, по итогам года доходы федеральной казны превысят расходы, и бюджет будет исполнен с профицитом, считают эксперты.

"Согласно нашим расчётам, по итогам 2021 года федеральный бюджет может быть исполнен с профицитом в 0,2-0,7 трлн рублей, или 0,2-0,6% ВВП, тогда как действующий закон о бюджете предусматривает дефицит в 2,8 трлн рублей (2,4% ВВП)", — приводят мнение экспертов "Известия".

Впрочем, третья волна пандемии коронавируса может внести негативные коррективы в этот сценарий. Пока что ограничения, вновь вводимые властями в связи с ростом заболеваемости, носят локальный характер и не столь жёсткие, как это было в 2020 году. Но если инфекция снова разбушуется в полную силу, то всё может измениться в худшую сторону. Поэтому эксперты пока не спешат с выводами.

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Как формируется Федеральный бюджет ?
Автор: Людмила Черткова
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