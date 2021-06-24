Дорогой непрямой: как Минск может обойти санкции ЕС

Евросоюз снова "порадовал" Белоруссию санкциями: на этот раз они ударили по секторам белорусской экономики. Проблемы, по мнению ЕС, должны испытать представители нефтяной, калийной, табачной и финансовой индустрий. Однако варианты обхода санкций есть — и даже рабочие.

Идём дорогой трудной: "перезапись" и другие ухищрения

Комментарий по поводу "путей обхода" дал NEWS. RU директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. В частности, отметил он, очевиден рост издержек по транзакциям, так что придётся, например, менять логистику.

Касательно нефти, например, дела обстоят не слишком ужасно: экспорт не запрещается, а именно ограничивается. Так что "руку помощи" Минску вполне может протянуть Москва.

"Самый простой вариант — нефтепродукты отгружаются в Россию, через услугу вывозятся и продаются уже российскими трейдерами. Происхождение нефтепродуктов в этой ситуации отследить довольно сложно, — уточняет Симонов.

Вообще "перезапись" товара, производимого в РБ, на некие другие компании — самый действенный вариант "обхода". Конечно, он повлияет на маржу (разницу между ценой и себестоимостью), но в целом схема вполне рабочая.

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