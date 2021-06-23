Речь главы ФРС США Джерома Пауэлла, в которой он рассказал про Россию, Китай и доллары, выглядит неубедительно. Несмотря на приведённые Пауэллом аргументы, можно вычленить следующую (и грустную для США) мысль: прогнозировать долларовую инфляцию в ФРС не в состоянии.
Напомним, что Пауэлл выступил в специальном подкомитете в Палате представителей Конгресса США. Обсуждались в том числе вопросы "коронакризиса", и у Пауэлла спросили: беспокоит ли его информация, согласно которой и Пекин, и Москва могут отказаться от доллара.
"Это не в сфере нашей компетенции или в нашем поле зрения. Доллар является мировой резервной валютой. В действительности нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать [с ним].
Это всё благодаря нашим демократическим институтам, нашим достижениям в деле поддержания низкого уровня инфляции, нашим открытым рынкам капитала и нашим замечательным торговым отношениям с остальным миром", — отреагировал Пауэлл.
Комментарий касательно речи Пауэлла, в которой тот привёл ещё много интересных деталей, дал экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько. Для RT он сообщил: речь Пауэлла прозвучала неубедительно, и это — самый важный момент.
"Всех инвесторов в мире волнует, что инфляция по доллару в мае уже стала 5%, и ФРС США признаёт это. То есть индекс цен в мае показал прирост 5%, притом что целевая установка — 2%. В два и более раза превышен таргет, как говорят в таком случае.
ФРС США говорит, что, с одной стороны, инфляция носит временный характер, с другой стороны (в чём противоречивость речи Пауэлла), он говорит: "Мне тяжело сказать, когда цены вернутся на уровень 2% или ниже".
По сути, ФРС США расписывается в том, что она не может прогнозировать дальнейшую долларовую инфляцию, а долларовая инфляция — это девальвация.
То есть получается, что мировые инвесторы, которые держат большое количество средств в виде в том числе наличных долларов, они получили от ФРС США противоречивое заявление", — высказался эксперт.
Кроме того, продолжил Гинько: Пауэлл ещё и допустил ошибку. Он назвал доллар "недосягаемым" для остальных валют в плане статуса "мировой резервной".
"Я цитирую Пауэлла: "Ни одна из валют в мире не сможет даже в какой-то степени создать конкуренцию доллару как мировой резервной валюте".
Здесь уже ошибочно то, что термин "мировая резервная валюта" закреплён не только за долларом США. К этому термину общепризнанно принадлежат евро, японская иена, швейцарский франк, британский фунт стерлинга.
Попытка Пауэлла назвать доллар мировой резервной валютой, с которой ни одна валюта не может конкурировать в этом статусе, — это уже ошибочно, потому что с долларом США в этом статусе конкурирует целый ряд валют.
Всё это выглядит очень растерянно. Реакция связана с тем, что ФРС США видит, что ситуация выходит из-под контроля, но ничего не может сделать", — делает вывод Гинько.
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