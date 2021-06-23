Поворот не туда: Россия вошла в "нехороший" топ-5

Неожиданный поворот в ситуации с вхождением России в мировые рейтинги: наша страна вошла в топ-5, но не того рейтинга, который можно было бы назвать хорошим. Российское население, подсчитали эксперты банка Credit Suisse, беднеет, что называется, опережающими темпами.

Доклад Global Wealth Report, в котором и представлены данные в том числе по нашей стране, охватывает вопросы экономики домохозяйств и благосостояния населения разных стран. И Россия попала в топ стран, население которых быстрее всего беднеет:

Бразилия (-23% благосостояния за год); ОАЭ (-13,1% благосостояния за год); Чили (-10,7% благосостояния за год); Россия (-9,9% благосостояния за год); Саудовская Аравия (-9,7% благосостояния за год).

Всего за 2020 год домохозяйства РФ "просели" на 338 млрд долларов в номинальном выражении. Если считать "по головам" и выводить медианный доход, то есть

"…доход, при котором 50% индивидуумов имеют доходы ниже данной величины, а 50% — выше её",

окажется, что каждый второй взрослый россиянин обладает активами всего на 5 431 доллар и менее, при этом за 2020 год зафиксирована "просадка" на 691 доллар. Для сравнения в документе приведены медианные доходы жителей других стран:

Эстония — 38 901 доллар;

Албания — 15 206 долларов;

США — 79 274 доллара.

"Соседями" РФ по медианному доходу оказались Эквадор (5 444 доллара) и Перу (5 445 долларов).

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