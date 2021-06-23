Мишустин объяснил, что нужно для роста экономики

Данные о том, как же условия нужны для того, чтобы экономика росла, представил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Не обошлось и без упоминания "цифровой трансформации".

"Цифровизация, электронные сервисы и услуги, создание благоприятного инвестиционного климата, устранение административных барьеров для бизнеса — основные условия для роста экономики, развития социальной сферы каждого региона и страны в целом. И, конечно, улучшения жизни миллионов наших граждан", — высказался Мишустин в приветствии Чебоксарскому экономическому форуму "Чувашия. Трансформация".

Напомним, что цифровая трансформация подразумевает не просто внедрение неких "новых технологий" в уже существующий бизнес. За данным термином кроется большая работа: необходимо преобразовывать саму модель работы, основные рабочие процессы. Также важно постепенно отказаться от технологий, считающихся устаревшими, поскольку их поддержка в конечном итоге окажется слишком дорогой.

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