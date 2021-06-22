Невосполнимый дефицит: санкции против РБ могут сказаться на всём мире

Интересные данные, касающиеся калийных удобрений из Белоруссии и санкций против неё, предоставили в "Белорусской калийной компании". Эксперты БКК уверены: секторальные санкции могут привести к тому, что во всем мире вырастут цены на продовольствие.

Напомним, что в ЕС активно обсуждают не только запрет на поставки удобрений из Белоруссии в страны союза, но и запрет на их экспорт через территории ЕС.

В ББК описали ситуацию для "Интерфакса": по сути, грядёт резкий дефицит калия на рынке, причём создаваемый искусственно. В конечном итоге "волна" от этого дефицита заденет и обычных людей по всему миру.

"На долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта. Ограничение такого значительного объёма поставок неминуемо приведет к невосполнимому дефициту калия и резкому росту цен на данный вид удобрений. Как следствие — вырастут цены на продовольствие во всем мире", — сообщили в пресс-службе БКК.

При этом, продолжили в ББК, дефицит калия на мировом рынке останется актуален до 2050 года. Даже тот факт, что в 2021 год производители вступили, работая на максимуме возможностей, угнаться за спросом всё равно не удалось.

"Абсолютное большинство стран не имеют собственных запасов калия, и ограничение его поставок приведет к снижению или даже прекращению внесения его в почву в наиболее чувствительных регионах мира", — добавляют эксперты.

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