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В Раде назвали размер долга каждого украинца

Экономика

Снова нашли повод "порадовать" украинцев в Верховной раде: именно там была оглашена сумма долга каждого жителя страны. Как оказалось, все украинцы должны властям примерно 2245 долларов.

В Раде назвали размер долга каждого украинца

"Задумайтесь, фактически каждый украинец имеет 61 тысячу гривен долга. За его обслуживание и погашение каждый из нас заплатил в прошлом году 12,3 тыс. гривен", — высказался, выступая в Раде, глава Счётной палаты страны Валерий Пацкан.

Эксперт привёл также и другие цифры: например, всего за год госдолг и гарантированный государством долг Украины вырос примерно на 28%, до 2,5 трлн гривен.

"Причиной увеличения государственного долга является преимущественно размещения еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США с погашением в 2029 году с доходностью 6,875%. Также Минфин привлёк 14,4 млрд грн от аукционов продажи гособлигаций в апреле", — было указано ещё в мае на сайте украинского Минфина.

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Госдолг Украины уже больше 2,5 триллиона гривен, будет ли дефолт в 2021 году
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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