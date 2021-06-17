Ждём всех: МИД Украины дал совет "обиженным" Белоруссией компаниям

Украинские власти, как оказалось, не собираются бросать на произвол судьбы компании, пострадавшие от введённых Белоруссией ограничений. Всем "обиженным" предложили пройти сразу в МИД Украины.

"Любая украинская компания, которая пострадает от ограничений со стороны Беларуси по экспорту продукции — сразу обращайтесь в МИД. Вместе с нашими коллегами из министерства экономики будем искать способы для того, чтобы найти такой компании альтернативный рынок сбыта", — заявил на открытом заседания Комитета поддержки экспорта и инвестиций Киевской ТПП заместитель главы министерства Дмитрий Сеник.

Дипломат отметил, что и МИД, и остальные министерства непременно приложат усилия и помогут оказавшимся в сложной ситуации компаниям.

Напомним, что по сведениям "Укринформа", Белоруссия успела ввести так называемый режим индивидуального лицензирования на импорт множества товаров из Украины. Данный режим рассматривается зачастую как санкция и приводит к практически "ручному" режиму ввоза продукции.

Известно о следующих "впавших в немилость" товарах:

кондитерская продукция;

пиво, соки, воды;

туалетная бумага;

некоторая сельскохозяйственная техника;

мебель;

керамическая плитка, кирпич.

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