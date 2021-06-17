Украинские власти, как оказалось, не собираются бросать на произвол судьбы компании, пострадавшие от введённых Белоруссией ограничений. Всем "обиженным" предложили пройти сразу в МИД Украины.
"Любая украинская компания, которая пострадает от ограничений со стороны Беларуси по экспорту продукции — сразу обращайтесь в МИД.
Вместе с нашими коллегами из министерства экономики будем искать способы для того, чтобы найти такой компании альтернативный рынок сбыта", — заявил на открытом заседания Комитета поддержки экспорта и инвестиций Киевской ТПП заместитель главы министерства Дмитрий Сеник.
Дипломат отметил, что и МИД, и остальные министерства непременно приложат усилия и помогут оказавшимся в сложной ситуации компаниям.
Напомним, что по сведениям "Укринформа", Белоруссия успела ввести так называемый режим индивидуального лицензирования на импорт множества товаров из Украины. Данный режим рассматривается зачастую как санкция и приводит к практически "ручному" режиму ввоза продукции.
Известно о следующих "впавших в немилость" товарах:
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