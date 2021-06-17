Квартирный вопрос: в СП оценили льготную ипотеку и сделали интересный вывод

Интересный вывод сделали по итогам оценки программы льготной ипотеки в РФ эксперты Счётной палаты (СП). В докладе, представленном на сайте ведомства, указано следующее: делать жильё доступным нужно не через льготы по ипотеке, а через устойчивый рост доходов россиян.

Жильё для россиян

Сегодня — рост популярности, завтра — кризис?

В докладе представлены итоги реализации программы за период с 2019 по 2020 годы. Уточняется: несмотря на ряд положительных эффектов, ускоренный рост ипотечного кредитования может в итоге вылиться в ещё один кризис.

"По данным Банка России […], форсированный рост ипотечного кредитования может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости. Как показали исследования, более высокая долговая нагрузка частного сектора повышает вероятность возникновения кризисов. Она усиливает посткризисные рецессии в экономике и их продолжительность", — указано в документе.

Что же делать? Выход есть, считают эксперты СП:

"…основным фактором поддержания доступности жилья должен стать высокий и устойчивый рост доходов населения, который будет опережать рост цен на жильё".

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Ипотечный центр

При этом, продолжают авторы, цены на недвижимость всего за год выросли на 12%. Данный эффект во многом стал возможен благодаря, как ни парадоксально, предпринятым государством мерам поддержки строительной отрасли. К ним, помимо льготной ипотеки, относятся, например, субсидии на кредиты для застройщиков.

Итоговая рекомендация СП: если программу льготной ипотеки и стоит продлевать, то в скорректированном виде.

"…рассмотреть возможность корректировки условий программы Льготной ипотеки, в случае продления её действия после 1 июля 2021 года, с целью ориентации мер поддержки по указанной программе на нуждающиеся в улучшении жилищных условий категории граждан или установки ограничения для участия в программе гражданина (домохозяйства) однократно", — указано в документе.

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