В России хотят ввести ежемесячные выплаты школьникам

Одарённым российским школьникам нужно платить стипендии, считает член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин.

По мнению политика, данная мера станет хорошим стимулом и позволит в будущем увидеть талантливых учёных, преподавателей, тех, кто будет развивать страну.

Сколько будут платить?

"На мой взгляд, для школьников любая поддержка, три, пять, 15 или 20 тысяч рублей, абсолютно важна и нужна", — заявил в интервью изданию URA. RU парламентарий.

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