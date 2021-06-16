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В России хотят ввести ежемесячные выплаты школьникам

Экономика » Финансы » Деньги

Одарённым российским школьникам нужно платить стипендии, считает член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин.

По мнению политика, данная мера станет хорошим стимулом и позволит в будущем увидеть талантливых учёных, преподавателей, тех, кто будет развивать страну.

Сколько будут платить?

"На мой взгляд, для школьников любая поддержка, три, пять, 15 или 20 тысяч рублей, абсолютно важна и нужна", — заявил в интервью изданию URA. RU парламентарий.

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В Госдуме предложили ввести стипендии для школьников
Автор: Снежана Шахова
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