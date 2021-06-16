В Минсельхозе объяснили, когда страна обеспечит себя фруктами и ягодами

Ждать, когда же страна выйдет на плановые показатели по самообеспеченности ягодами и фруктами, осталось примерно шесть с половиной лет. К 2027 году, рассказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, Россия выйдет на нужные цифры.

Напомним, что ещё в прошлом году Владимир Путин поставил свою подпись на новом варианте Доктрины продовольственной безопасности. Документ определяет ключевые аспекты продовольственной независимости России.

"Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов (далее — рыбная продукция) и продовольствием", — указано в документе.

Касательно фруктов и ягод в документе фигурирует цифра "60%" — именно такой должна быть доля их отечественного производства во внутреннем потреблении.

"По данному направлению, в соответствии с поручением президента, реализуем отдельную дорожную карту. Рассчитываем к 2025 году удвоить производство плодов и ягод в организованном секторе, а индикатор исполнить в 2027 году", — уточнил Патрушев в ходе итогового заседания коллегии Министерства сельского хозяйства, трансляция которого была доступна на сайте ведомства.

Согласно данным за 2020 год, уточнил Патрушев, показатель по фруктам и ягодам превысил 41%.

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