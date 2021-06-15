Аналитик компании Forex Optimum Александр Розман рассказал, что делать россиянам в ситуации, когда курс рубля показал максимум в 2021 году. По его словам, если речь идёт о долгосрочных накоплениях, то сейчас стоит покупать валюту.
По словам Розмана, после встречи Владимира Путина и Джо Байдена можно ожидать снижения курса рубля до 78-79 за доллар и 92-93 к евро. Тренд на снижение курса может установиться до конца 2021 года.
"Первой целью этого тренда могут быть отметки 74-75 рублей за американский доллар и 89-90 рублей за евро", - приводит NEWS.ru слова Розмана.
Эксперт также отметил, что предыдущий максимум для рубля наблюдался в апреле, когда произошла некоторая разрядка в отношениях между США и Россией. Также на курс положительно влияет динамика цен на нефть.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.
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