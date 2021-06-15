Набиуллина объяснила манёвр с ключевой ставкой, приведя "крылатый" пример

Российская экономика успела не только восстановиться до уровня, зафиксированного в предкризисную пору, но и в некоторых отраслях показала рост. Об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина объяснила ситуацию, выступая в Госдуме. По её словам, даже недавние решения ЦБ (в том числе — рост ключевой ставки до 5,5%) росту российской экономики не помешают.

"Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике. Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха", — подчеркнула она.

Напомним, что решение повысить ставку вызвало весьма неоднозначную реакцию разбирающихся в тонкостях момента людей. Так, бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска охарактеризовал решение ЦБ как "безумное", а пообщавшийся с Pravda. Ru экономист Валентин Катасонов привёл в качестве сравнения историю с "девушкой и окнами".

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