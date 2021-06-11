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Катасонов высказался о повышении ключевой ставки словами из басни Крылова

Экономика » Финансы

Руководитель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в разговоре с Pravda. Ru оценил решение Центробанка о повышении ключевой ставки до 5,5%. По его словам, реального изменения в экономике из-за этого не предвидится.

Катасонов высказался о повышении ключевой ставки словами из басни Крылова

"Мы, к сожалению, сконцентрировались на каких-то деталях, не понимая, что менять надо не ключевую ставку, а менять надо весь механизм — экономический и хозяйственный механизм России. А так вспоминаются слова Крылова "как вы, ребята, не садитесь, все в музыканты не годитесь". Повышайте ставку, понижайте ставку — толку никого не будет", — заявил Катасонов.

"Набиуллина открывает окна при морозе"

По мнению Катасонова, разговор о повышении или понижении ставки бессмысленный из-за "порочной денежно-кредитной системы". Главу Центробанка Эльвиру Набиуллину он сравнил с девушкой, которая живёт в загородном доме.

"Центральный банк Российской Федерации во главе с Набиуллиной напоминает мне некую сумасшедшую девушку, которая живет в загородном доме. Девушка колдует около газового котла, дело происходит зимой, на улице мороз минус 30, она хочет согреться. Но при этом странным образом она почему-то открыла дверь и окна дома. И она уже повышает этот показатель температуры, этот регулятор, уже доводит до 100 градусов. А в доме все равно минус, все равно замерзает. Но голову надо включать.

А голову она не может включать, уже поздно. Я специально это популярно объясняю для того, чтобы начать согреваться в доме. А экономика — от греческого слова "дом", "домостроительство" "ведение дома". Надо закрыть для начала хотя бы двери и окна. А двери и окна открыты нараспашку. Я могу долго говорить про эти двери и окна, раскрытые нараспашку. Это свободное движение капитала. Из страны вывозятся сотни миллиардов долларов. И вы хотите при этом, чтобы еще экономика была. Нет. Экономики никакой не будет", — заявил Катасонов.

"Набиуллина пытается обогнать свою тень"

Катасонов заявил, что ключевая ставка будет повышаться и дальше, потому что значение в 5,5% не покрывает ожидаемой величины инфляции.

"Понятно, что логика у нашей девушки по имени Набиуллина очень простая: ключевая ставка должна быть, по крайней мере, не ниже темпов инфляции. Она должна быть выше. Потому что вроде бы мы как при капитализме живем. При капитализме деньги должны иметь положительное значение цены, а не отрицательное. Будет повышать, конечно. Не знаю, до какого значения, но будет повышать.

Но при этом она мне напоминает ту сумасшедшую, которая пыталась обогнать собственную тень. Что значит обогнать собственную тень? Это значит, что девушка не понимает, что такое инфляция. А инфляция на самом деле — это просто и сложно одновременно. Инфляция — это нарушение баланса между товарной и денежной массой. Бывает дефляция, бывает инфляция", — заявил Катасонов.

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Автор: Артём Пермяков
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