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"Безумие продолжается": Дерипаска оценил решение ЦБ по ключевой ставке

Экономика

Решение о том, что ЦБ в очередной раз (до 5,5%) поднимает ключевую ставку, далеко не все встретили с оптимизмом. В частности, предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска уверен — то, что происходит, можно назвать безумием.

"Безумие продолжается": Дерипаска оценил решение ЦБ по ключевой ставке

"Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings [стратегии заработка на разнице процентных ставок] сильнее, чем простые россияне, в нашей политике", — написал он в Telegram.

Напомним, что Дерипаска и ранее не стеснялся критиковать проводимую ЦБ политику. В частности, он отмечал, что ставки настолько высоки, что "невозможно развиваться", и заявлял, что в ЦБ "зажимают деньги для бизнеса".

Ожидается, что в результате поднятия ставки получится в том числе укрепить рубль и снизить темпы инфляции. Однако для некоторых россиян такое решение — не слишком позитивный сигнал, рассказал ранее эксперт.

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Автор: Константин Шапров
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