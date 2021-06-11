Мал, да урвал: эксперты о вариантах помощи малым торговым точкам

Малым торговым точкам стоит помочь на государственном уровне: например, через финансовую помощь или специальные нормы касательно аренды помещений. Это позволит сделать жизнь людей удобнее, а также развить малый бизнес.

Больше половины: любопытная арендная идея

Комментарий по поводу помощи точкам-"малышам" для URA. RU предоставили:

первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Сергей Калашников ;

; член правления ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Илюха.

По мнению Калашникова, помощь через нормы аренды нужна по следующей причине. В УК (управляющих компаниях) заинтересованы в прибыли, а значит, с большей охотой сдадут помещения на первых этажах очередной "питейной".

"Допустим, 60% всех нежилых помещений, которые сдаются в домах, сдавать под маленькие лавки потребительского спроса", — выдвинул он идею.

Новая схема с дотациями: хотите помощи? Учитесь!

По словам Илюхи, дотации, которые не помешали бы маленьким точкам, можно привязать к их "обучению". Зачастую, объяснил он, маленький бизнес проигрывает большому в силу незнания правил и законов рыночной торговли.

"Создаёте для маленьких магазинов какие-то преференции или делаете дотации. Первое — это обучение, второе — это консолидация. Третье — целевые дотации и четвёртое — создание колхозных рынков", — уточнил эксперт.

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