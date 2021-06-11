"Сахарно-масляную" практику ценового регулирования пока не планируется переносить на другие продукты, продающиеся в России. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Евтухов пообщался с РИА "Новости", уточнив: речь идёт о соглашениях, стабилизирующих цены.
"Вопрос о введении соглашений, подобных соглашениям по маслу и сахару, на другие товары пока не рассматривается.
Считаю, в будущем необходимо без заключения новых соглашений использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением рыночных же механизмов для балансировки продовольственных рынков", — высказался он.
Эксперт напомнил, что слишком долгая "регулировка" не приведёт к позитивным моментам, вызвав дефицит и снижение качества выпускаемой продукции. Однако в краткосрочном периоде она властям необходима.
"В краткосрочном периоде государству реагировать просто необходимо, как мы это и сделали по сахару и маслу. Ведь речь шла не о премиальном сегменте, а о социально значимых товарах. Если цена на такой товар растёт на 100% — это своеобразный шок для данного товарного рынка", — подчеркнул Евтухов.
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