Американцы поставили "накопительный" рекорд на фоне падения ВВП

Экономические новости из США: несмотря на пандемию коронавируса, жители страны сумели накопить рекордные активы. Чистые активы американцев на конец марта-2021 составили 136,9 трлн долларов.

Данные приводят эксперты ФРС США: без учёта долга "физиков" за первый квартал активы составили 154,2 млрд, при этом объём того самого "долга" оказался на уровне 17,2 трлн. Таким образом и была получена цифра в 136,9 трлн.

Интересно, что с марта 2020 года, от которого принято отсчитывать "старт" коронавирусных проблем, рост составил 26,3 трлн долларов. Основную часть "нажитого непосильным трудом" составляют финансовые активы (109,6 трлн). Напомним, что к ним относятся, в частности:

кассовая наличность;

депозиты, вклады в банках;

вложения в ценные бумаги.

При этом остановить рост активов не смогло даже падение американского ВВП — оно составило 3,5% по итогам 2020 года, причём эксперты относят его к одному из крупнейших. Подобной цифры страна не видела с 1946 года, а факт снижения ВВП в принципе американцы последний раз фиксировали в 2009 году.

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