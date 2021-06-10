Скандал в США: мошенники присвоили "ковидных" пособий на сотни миллиардов

Неожиданные и не очень приятные для американской "казны" новости: согласно данным портала Axios, около половины всех "пандемийных" выплат по безработице в США присвоили мошенники.

В Axios ссылаются на выкладки фирмы ID. me: глава последней, Блейк Холл, уверенно заявляет о том, что до 50% выплат были получены путём предоставления украденных данных американских жителей. Предварительная цифра ущерба — 400 млрд долларов.

Также доступны данные аналитиков из LexisNexis Risk Solutions касательно судьбы незаконно полученных пособий. Примерно 70% всей суммы уже удалось вывести за рубеж, отмечают аналитики.

"Хейвуд Талков, генеральный директор LexisNexis Risk Solutions, считает, что не менее 70% денег, украденных самозванцами, в конечном итоге покинуло страну. Большая часть оказалась в руках преступных синдикатов в Китае, Нигерии, России и других странах", - пишет Axios.

В американском Минфине комментировать информацию отказались, добавляет Axios. Однако известно, что лишь за 2020 год в Федеральной торговой комиссии приняли более 394 тысяч жалоб: американцы сообщали, что их данные незаконно использовали для получения пособий.

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