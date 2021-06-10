Торговым сетям могут запретить работать по ночам и на выходные

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов подготовил предложение, которое должно помочь небольшим производителям реализовывать свои товары. С ним он обратился к помощнику президента Максиму Орешкину.

Ранее в это вопросе Pravda.Ru разбиралась вместе с аналитиком "Финам" Алексеем Корнеевым.

В частности, предлагается в некоторых регионах запретить крупным торговым сетям работать по ночам и в выходные дни.

"Это должно открыть более широкие возможности для организации ярмарок и нестационарных торговых точек и дать доступ местным производителям к каналам торговли", - приводят "Известия" выдержку из документа.

Предполагается, что в ночное время и на выходных работать смогут малые предприниматели, то есть небольшие магазины или ярмарки.