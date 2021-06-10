Майна: россияне выбрали справедливую ставку по ипотеке

Интересный опрос стал доступен благодаря специалистам банка "Открытие": удалось установить справедливую ставку по ипотеке. Больше половины россиян уверены: ставку нужно опускать даже ниже, чем в льготной государственной программе.

Данные опроса приводят в ТАСС:

55% опрошенных уверены, что справедливый "коридор" для ставки по ипотеке — 1-5% годовых;

для 21% респондентов справедливая ставка и того ниже — менее 1%.

"По мнению 7%, справедливые ставки по ипотечным кредитам находятся в диапазоне 5-7%, лишь 2% согласны на ставки 7-9%", — отмечают специалисты.

Однако россияне, похоже, в очередной раз рады и "тому, что было": 53% опрошенных высказались за продление ещё на год льготной ипотеки в новостройках. Однако нашлись и 19%, которые считают: пора "закрывать лавочку", потому что льготная программа стимулирует рост цен на жильё. А 28% опрошенных находятся относительно льготной ипотеки в неведении.

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