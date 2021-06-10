Интересный опрос стал доступен благодаря специалистам банка "Открытие": удалось установить справедливую ставку по ипотеке. Больше половины россиян уверены: ставку нужно опускать даже ниже, чем в льготной государственной программе.
Данные опроса приводят в ТАСС:
"По мнению 7%, справедливые ставки по ипотечным кредитам находятся в диапазоне 5-7%, лишь 2% согласны на ставки 7-9%", — отмечают специалисты.
Однако россияне, похоже, в очередной раз рады и "тому, что было": 53% опрошенных высказались за продление ещё на год льготной ипотеки в новостройках. Однако нашлись и 19%, которые считают: пора "закрывать лавочку", потому что льготная программа стимулирует рост цен на жильё. А 28% опрошенных находятся относительно льготной ипотеки в неведении.
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