"Мы сделали это": первая страна в мире легализовала биткоин

Первая в мире страна официально разрешила биткоин как средство платежа: это Сальвадор. Закон, как уточняется на сайте парламента страны, принят большинством голосов.

Своё согласие выразили 62 из 84 депутатов, и теперь в стране можно спокойно расплачиваться биткоинами — как, например, и долларами США. Продавцы также получают право выставлять цены в цифровой валюте. Обмен будет "регулироваться рынком", а оплатить биткоинами можно будет даже налоги.

"Мы сделали это", — сообщил в Twitter глава ассамблеи депутат Эрнесто Кастро после голосования.

"Закон о биткоине был одобрен квалифицированным большинством голосов — 62 из 84!" — написал в Twitter президент Сальвадора Найиб Букеле.

Уточняется, что в силу закон о легализации биткоина вступит в силу спустя 90 дней с момента официальной публикации. Напомним, что ранее понервничать держателей биткоина заставил Илон Маск, выдавший серию "критичных" для курса цифровой валюты сообщений в Twitter.

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