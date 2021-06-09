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Россия и СА не пойдут на поводу у экологов: миру нужны нефть и газ

Экономика » Сырье

Лидеры группы ОПЕК+, Саудовской Аравии и России предупредили, что кризис поставок неизбежен, если мир не сможет инвестировать достаточно средств в новые нефтегазовые проекты.

Россия и СА не пойдут на поводу у экологов: миру нужны нефть и газ

Дебаты о сокращении выбросов и пути продвижения нефтяных компаний перешли на совершенно новый уровень с тех пор, как Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило в прошлом месяце доклад, в котором говорилось, что для достижения нулевого уровня чистых выбросов к 2050 году новые инвестиции в нефть и газ не потребуются.

Напомним, защитники окружающей среды и активисты-экологи усилили давление на крупные государственные нефтяные компании, чтобы они привели свой бизнес в соответствие со сценарием "чистого нуля".

Но лидеры группы ОПЕК+, Саудовская Аравия и Россия, будут продолжать инвестировать в нефть и газ, потому что, по их словам, мир все еще будет нуждаться в этих ресурсах в течение десятилетий, несмотря на растущий толчок против ископаемого топлива и инвестиций в новые виды энергии.

"Хроническое недофинансирование поставок нефти и газа в период зрелости действующих нефтяных месторождений приведет к кризису поставок и резкому скачку цен на нефть в будущем", — говорят аналитики и крупные нефтяные топ-менеджеры.

В то время как международные нефтяные магнаты были сдержанными в своих комментариях доклада МЭА, Саудовская Аравия и Россия не ходили вокруг да около и прямо заявили, что предложение об отсутствии новых нефтегазовых инвестиций когда-либо "нереалистично”, "упрощенно” и взято из сценария "Ла-Ла-Лэнд”.

"Почему я должен воспринимать это всерьез?” — поинтересовался министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман.

"Долгосрочная стабильность поставок нефти находится под угрозой из-за недостаточных инвестиций. Это связано как с требованиями различных заинтересованных сторон полностью прекратить инвестиции в нефтяной сектор, так и со стремлением крупных компаний увеличить акционерную стоимость и доходность акционеров за счет усиления выплаты дивидендов и выкупа акций, — заявил генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин. — Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа. Парадокс: мир потребляет нефть, но не готов в нее инвестировать”.

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Нефть в обмен на мировое господство
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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