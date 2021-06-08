Есть чем звякнуть: эксперт о парадоксе российской бедности

Версий касательно того, почему в России столько бедных (по итогам 2020 года показал Росстат — 12,1% населения), огромное количество. Можно ли выделить ключевую, "базовую" версию? Мнением с Pravda.Ru поделилась Светлана Барсукова, профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики.

Бедно-богатые: парадокс российских "бедняков"

Эксперт отмечает: указанная бедность (12,1%, или 17,8 млн человек) — это некий статистический факт. То есть учтены заявленные доходы этих людей, тогда как их реальные доходы могут быть выше, а также могут быть по-разному распределены в обществе.

"Доля неформальных доходов в обществе довольно высока. Я думаю, что вы из своего обыденного опыта знаете людей, которые получают пособие по бедности и при этом очень неплохо живут. Неслучайно, кстати, в этом году в нашей стране с 1 апреля изменена процедура назначения детских пособий для малоимущих семей. То есть раньше принимали к сведению только доходы семей, а сейчас сказали: "Извините, если у вас две квартиры, две машины, много земли и так далее, давайте вы всё-таки не будете получать эти пособия", — отмечает эксперт.

Статистика незнания: доход — не показатель?

По сути, продолжает Барсукова, был признан следующий факт: доходы не являются однозначным показателем уровня бедности. Простой пример: безработный человек, проживающий в Сочи, может получать неплохие деньги от сдачи отдыхающим недвижимости.

"Нужно всё-таки разделять статистический факт бедности и плохую осведомлённость (признаваемую, кстати, властями) о том, где наши люди работают и на что они живут", — делает вывод Барсукова.

ВШЭ, к слову, многое делает для того, чтобы прояснить эту картину. А ключевая причина одна, она универсальна для всех стран мира: проблема с экономикой.

"Если экономика начнёт развиваться, будут создаваться рабочие места, придут инвестиции, национальный капитал активизируется, перестанет убегать, иностранный капитал сюда придёт. Если придут иностранные инвестиции, будут создаваться заводы и фабрики, наверное, люди получат работу за нормальную заработную плату", — заключает Барсукова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.