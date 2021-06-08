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"Уплывшие" со счёта россиянина деньги помог вернуть финансовый омбудсмен

Экономика » Финансы » Банки

В одночасье лишиться хранившихся на банковском счёте 280 тысяч рублей — такого и врагу не пожелаешь. Но именно это и случилось с россиянином, который в один злосчастный день обнаружил, что его накопления "испарились".

"Уплывшие" со счёта россиянина деньги помог вернуть финансовый омбудсмен

Клиент потребовал у банка вернуть неправомерно списанную сумму. Однако назад её так и не получил.

Банк объяснил списание переводом средств по договору страхования. Только вот этот договор россиянин не заключал и свою подпись под ним не ставил. Она оказалась фальшивой, что и подтвердила почерковедческая экспертиза. 

Полиция по заявлению пострадавшего возбудила уголовное дело. Но понёсший финансовые потери решил не дожидаться рассмотрения дела в суде, а ускорить процесс. Он воспользовался правом на досудебное рассмотрение денежных споров между банками и их клиентами финансовым омбудсменом. Такая практика начала формироваться с начала этого года. И уже есть первые обнадеживающие результаты, сообщает ТАСС.

Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин привёл примеры вынесенных в пользу граждан решений. Они обязательны к исполнению безотлагательно.

По словам Воронина, создан важный прецедент, который

"может послужить основой для подобных дел в будущем".

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Автор: Ольга Петрова, Редактор: Ольга Алексеева
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