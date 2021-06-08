"Уплывшие" со счёта россиянина деньги помог вернуть финансовый омбудсмен

В одночасье лишиться хранившихся на банковском счёте 280 тысяч рублей — такого и врагу не пожелаешь. Но именно это и случилось с россиянином, который в один злосчастный день обнаружил, что его накопления "испарились".

Клиент потребовал у банка вернуть неправомерно списанную сумму. Однако назад её так и не получил.

Банк объяснил списание переводом средств по договору страхования. Только вот этот договор россиянин не заключал и свою подпись под ним не ставил. Она оказалась фальшивой, что и подтвердила почерковедческая экспертиза.

Полиция по заявлению пострадавшего возбудила уголовное дело. Но понёсший финансовые потери решил не дожидаться рассмотрения дела в суде, а ускорить процесс. Он воспользовался правом на досудебное рассмотрение денежных споров между банками и их клиентами финансовым омбудсменом. Такая практика начала формироваться с начала этого года. И уже есть первые обнадеживающие результаты, сообщает ТАСС.

Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин привёл примеры вынесенных в пользу граждан решений. Они обязательны к исполнению безотлагательно.

По словам Воронина, создан важный прецедент, который

"может послужить основой для подобных дел в будущем".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.