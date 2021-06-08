Интересные новости касательно российского ВВП: май 2021 года может принести аномально высокий рост данного показателя. Причину "рывка" объяснил для "Известий" глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Министр напомнил, что май 2020 года был ознаменован значительными ограничениями, связанными с коронавирусом. Так что при использовании его как "базы" может возникнуть ситуация, в которой статистики отметят резкий рост ВВП в нынешнем мае. Так что лучше всего сделать "шаг назад", то есть проводить сравнение "май 2019 года — май 2021 года".

"Вполне естественно, что они [данные показателя ВВП за май 2021 года] будут аномально высокими, потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения все еще были достаточно жёсткими.

Лучше всё же сравнивать с цифрами 2019 года, потому что и относительно этого уровня тоже есть позитив. Экономика восстанавливается лучше ожиданий, показывает свою устойчивость", — сказал он изданию.