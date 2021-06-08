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На взлёт: Решетников объяснил возможный резкий рост ВВП в мае

Экономика

Интересные новости касательно российского ВВП: май 2021 года может принести аномально высокий рост данного показателя. Причину "рывка" объяснил для "Известий" глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

На взлёт: Решетников объяснил возможный резкий рост ВВП в мае

Министр напомнил, что май 2020 года был ознаменован значительными ограничениями, связанными с коронавирусом. Так что при использовании его как "базы" может возникнуть ситуация, в которой статистики отметят резкий рост ВВП в нынешнем мае. Так что лучше всего сделать "шаг назад", то есть проводить сравнение "май 2019 года — май 2021 года".

"Вполне естественно, что они [данные показателя ВВП за май 2021 года] будут аномально высокими, потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения все еще были достаточно жёсткими.

Лучше всё же сравнивать с цифрами 2019 года, потому что и относительно этого уровня тоже есть позитив. Экономика восстанавливается лучше ожиданий, показывает свою устойчивость", — сказал он изданию.

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Глава Минэкономразвития РФ: рост ВВП в мае может быть аномально высоким
Автор: Константин Шапров
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