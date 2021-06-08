Deutsche Bank: Мина инфляции под экономиками ряда стран рванёт в 2023-ем

Инфляция — это глобальная "бомба замедленного действия", которая может привести в ближайшие годы к кризису с разрушительными последствиями.

Такой прогноз сделали экономисты Deutsche Bank.

В подготовленном отчёте аналитики предупреждают, что «сосредоточение внимания на стимулах поддержания экономики в постпандемийный период и отбрасывание инфляционных опасений окажется ошибкой, если не в краткосрочной перспективе, то к 2023 году и далее».

В анализе Deutsche Bank особое внимание уделяется Федеральной Резервной Системе США и ее плану терпеть более высокую инфляцию в интересах полного и инклюзивного восстановления после пандемии. Германский институт считает, что намерение ФРС не ужесточать свою политику до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует устойчивый рост, будет иметь пагубные последствия.

"Цепочка финансовых трудностей по всему миру"

"Следствием задержки станет прекращение основной финансово-экономической деятельности к тому времени, когда ФРС наконец начнет действовать", - утверждают главный экономист Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау и его коллеги.

Аналитики предупреждают, что это, в свою очередь, "может создать значительную рецессию и вызвать цепочку финансовых трудностей во всем мире, особенно на развивающихся рынках".

"Экономики стран, подпитываемые стимулами, продержатся еще год, до 2023-го, но инфляция снова возникнет. И пренебрежение ей сегодня оставляет мировые экономики на бомбе замедленного действия, последствия могут быть разрушительными, особенно для наиболее уязвимых слоев общества".

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