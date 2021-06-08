Россия готовится к "изгнанию" доллара

Российские власти планируют перевести национальную валютную ликвидность с доллара США на евро.

Об этом в понедельник сообщил Минфин.

“Наша цель номер один-превратить Россию в страну, ориентированную на евро, тем самым заменить доллар евро”, - заявил начальник управления контроля за внешними ограничительными мерами Минфина России Дмитрий Тимофеев.

Чиновник отметил, что у России есть все основания для такого шага, добавив, что правительство готовит широкий спектр стимулов для бизнеса к переходу на европейскую единую валюту.

“Поскольку мы являемся рыночной экономикой, мы не можем просто приказать: прекратить использовать доллары”, -сказал Тимофеев.

Впрочем, по его словам, некоторые госкорпорации могут быть вынуждены переориентироваться.

“Нам нужно разработать необходимые инструменты в едином пакете, чтобы отодвинуть всю экономику подальше от доллара, что, по сути, позволит нам избежать санкций и сделать мир более демократичным”, - добавил он.

Заявление прозвучало через несколько дней после того, как министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния сократит свою долю в долларах до нуля в течение следующего месяца.

Между тем, вице-премьер России Александр Новак предупредил, что у России в ближайшее время может возникнуть соблазн отказаться от долларовых контрактов на нефть, если администрация США продолжит наращивать целенаправленные экономические санкции

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