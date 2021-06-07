В Минфине рассказали, как Россия избавляется от доллара в расчетах

В Минфине РФ сообщили, что переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты стран-партнеров России происходит естественным путем.

При этом в ведомстве отметили, что создает создает для этого "регуляторные стимулы". "Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы", — говорится в сообщении министерства.

В Минфине отметили, что связанные с санкциями затруднения в расчетах только способствуют такому переходу, что подтверждает статистика за последние пять лет.

На прошлой неделе большой резонанс вызвало сообщение Министерство финансов о полном отказе от долларовых активов в структуре Фонда национального состояния.

Глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев на слушаниях в Госдуме 7 июня рассказал, насколько за последние несколько лет сократилась доля доллара в расчетах за экспорт.

С 2013 года снижение составило порядка 30 процентов. Если в то время доля доллара в расчетах за экспорт составляла 80 процентов, то в четвертом квартале 2020 года — ниже 50 процентов.

При этом, по словам Тимофеева, в настоящее время на Московской бирже 80 процентов валютного обмена приходится на доллар, в том время как доля евро — менее 20 процентов. Крупные компании-экспортеры, по словам чиновника, получив выручку в евро в Европе, конвертируют евро в доллары и здесь продают их за рубли.