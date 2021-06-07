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По-волчьи выть: о причинах бедности в РФ и ректоре НИУ ВШЭ

Экономика

Причину бедности в РФ нашёл ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Он подчеркнул — бедных в РФ много потому, что высок процент образовательной неуспешности.

Ярослав Кузьминов
Ярослав Кузьминов

Данная неуспешность потом перетекает в экономическую, при этом успешные граждане получают дополнительный груз ответственности — ведь именно благодаря их доходам власти обеспечивают неуспешных, считает Кузьминов.

"Одна из причин бедности — процветание Высшей школы экономики"

Комментарий касательно слов Кузьминова предоставил для "Общественной службы новостей" руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Он заметил, что в случае разговора про образовательную неуспешность можно возложить вину и на ВШЭ. Ведь именно эксперты ВШЭ в своё время "помогли" реформировать образование — а в итоге получилось лишь перегрузить детей в начальных классах как информацией, так и домашними заданиями.

Экономист Василий Колташов
Василий Колташов

"Я думаю, что одна из причин бедности — процветание Высшей школы экономики.

Потому что именно в таких учреждениях гнездятся либеральные реформаторы, либеральные экономисты. Именно они реформировали школу и школьное обучение, сделав его системой подготовки квалифицированного потребителя и системой перегрузки младших классов.

Сделано это намеренно для того, чтобы выбить детей, чьи родители не пашут с "домашкой” с утра до ночи, и сделать их сразу отстающими", — считает Колташов.

Не хотите в волки? Пойдёте в бедные!

Эксперт уверен, что такой подход к образованию — часть неолиберальной политики. Если говорить простым языком, она направлена на то, чтобы низы оставались низами,

"…то есть не дать людям потом, когда они закончат школу, приобрести хорошее образование, не дать осваивать новые профессии, но чтобы они были хорошими потребителями".

Подобная политика приводит к тому, что подавляется личность и возникают перегрузки, в результате чего общество живёт по принципу "человек человеку — волк".

"Кто не готов становиться волком — становится бедным", — отметил Колташов.

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Критерии бедности. ПРАВ!ДА?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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