"Князьки" космических масштабов: о хищениях в Роскосмосе и сломе системы

Новая неделя — новые факты коррупции: на этот раз внимание прессы оказалось приковано к "Роскосмосу". В СК РФ сообщили, что выявили масштабное хищение — под вопросом примерно 8 млрд рублей.

"Известия" уточняют, что речь идёт о деньгах, которые должны были пойти на программу ротации американских членов экипажа на МКС. Однако пошли они совершенно в другом направлении — на счета фиктивных субподрядчиков.

Миллиарды, "князьки" и свидетельство очищения

По последним данным, к преступлениям на 8 млрд могут быть причастны экс-менеджеры ракетно-космической корпорации "Энергия" Олег Волков и Николай Черленяк, находящиеся за границей. Однако сам факт раскрытия столь масштабного коррупционного деяния — свидетельство того, что в "Роскосмосе" заинтересованы в "чистке рядов".

Комментарий "Известиям" дал Кирилл Кабанов, член Общественного совета при "Роскосмосе", председатель Национального антикоррупционного комитета. Он уверен, что схемы мошенничества внутри "Роскосмоса" были выстроены не сегодня и не вчера, а сразу после развала СССР. В тот момент хозяева многих предприятий, входящих в госкорпорацию, почувствовали себя "самостийными князьками и владельцами имений", и система эта ломается лишь сейчас.

"Новые факты коррупции и воровства, раскрытые департаментом внутреннего аудита, по сути, хорошо забытые старые дела. Госкорпорация заинтересована в "чистке" рядов, поэтому результаты всех "раскопок" передаёт в правоохранительные органы. Все думают, что такое количество уголовных дел — это плохо. На самом деле это хороший сигнал, свидетельство очищения", — уверен Кабанов.

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