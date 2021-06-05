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Михаил Мишустин подписал запрет на экспорт гречихи

Экономика

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт гречки. Ограничения вступают в силу с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно.

Михаил Мишустин подписал запрет на экспорт гречихи

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ выдвинуло предложение на временный запрет экспорта гречихи, чтобы стабилизировать стоимость крупы внутри страны. По словам экспертов, увеличение зоны посева обеспечит увеличение урожая и благоприятную обстановку как на внутреннем рынке, так и с экспортом.

В свою очередь, запрет не распространяются

  • на транзитные товары,
  • поставки для обеспечения продовольствием вооружённых сил РФ за границей
  • и на оказание международной гуманитарной помощи.

С июня 2020 года по апрель 2021 года в пятёрку стран экспорта входят

  • Китай — 26 228 тысяч тонн,
  • Латвия — 14 339 тысяч тонн,
  • Украина — 13 189 тысяч тонн,
  • Литва — 9812 тысяч тонн
  • и Япония — 8536 тысяч тонн (что на 13% больше по сравнению с прошлыми годами).

Напомним, по данным Росстата, с начала 2021 года стоимость гречки выросла на 6,7%.

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Россия ввела запрет на экспорт гречки
Автор: Яна Черникова, Редактор: Елена Тимошкина
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