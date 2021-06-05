Михаил Мишустин подписал запрет на экспорт гречихи

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт гречки. Ограничения вступают в силу с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно.
Ранее Министерство сельского хозяйства РФ выдвинуло предложение на временный запрет экспорта гречихи, чтобы стабилизировать стоимость крупы внутри страны. По словам экспертов, увеличение зоны посева обеспечит увеличение урожая и благоприятную обстановку как на внутреннем рынке, так и с экспортом.
В свою очередь, запрет не распространяются
С июня 2020 года по апрель 2021 года в пятёрку стран экспорта входят
Напомним, по данным Росстата, с начала 2021 года стоимость гречки выросла на 6,7%.
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