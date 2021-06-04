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Правительство Москвы укрепляет международное сотрудничество на ПМЭФ-2021

Экономика

Вечером 2 июня в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) в ресторане "Royal Beach" состоялась IV церемония вручения Премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности (International Cooperation and Trade Award).

Правительство Москвы укрепляет международное сотрудничество на ПМЭФ-2021

Лауреаты Премии были награждены за вклад в межгосударственную кооперацию и развитие партнёрских отношений между Россией и зарубежными странами. Ими стали известные российские и иностранные государственные деятели, бизнесмены и ученые.

В их число вошли:

  • спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой,
  • руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков,
  • вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов,
  • член правительства Дубая Мохаммед Ибрагим аль-Шайбани,
  • президент Итало-Российской Торговой палаты Винченцо Трани,
  • лауреат Нобелевской премии мира, профессор университета Тушия Риккардо Валентини,
  • генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, а также другие.

В мероприятии принял участие министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Сергей Черёмин. Он обратился к высоким гостям и лауреатам премии с приветственной речью.

В рамках IV церемонии вручения Премии также выступили Заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев, Генеральный директор P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Маринидис, Заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров и другие.

Петербургский международный экономический форум стал ключевой площадкой для взаимодействия с представителями деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов современности.

Премия за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности (International Cooperation and Trade Award) вручается ежегодно. Учредителями Премии являются Торгово-промышленная палата Российской Федерации, АНО "Московский центр международного сотрудничества" и издательский дом "Коммерсантъ". Премия присуждается за вклад в стимулирование внешнеэкономических отношений и продвижение имиджа России как страны, открытой к международному партнерству. В Экспертный совет премии входят представители бизнес-сообщества, органов государственной власти и некоммерческих организаций.

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Автор: Александр Артамонов
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