Правительство Москвы укрепляет международное сотрудничество на ПМЭФ-2021

Вечером 2 июня в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) в ресторане "Royal Beach" состоялась IV церемония вручения Премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности (International Cooperation and Trade Award).
Лауреаты Премии были награждены за вклад в межгосударственную кооперацию и развитие партнёрских отношений между Россией и зарубежными странами. Ими стали известные российские и иностранные государственные деятели, бизнесмены и ученые.
В их число вошли:
В мероприятии принял участие министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Сергей Черёмин. Он обратился к высоким гостям и лауреатам премии с приветственной речью.
В рамках IV церемонии вручения Премии также выступили Заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев, Генеральный директор P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Маринидис, Заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров и другие.
Петербургский международный экономический форум стал ключевой площадкой для взаимодействия с представителями деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов современности.
Премия за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности (International Cooperation and Trade Award) вручается ежегодно. Учредителями Премии являются Торгово-промышленная палата Российской Федерации, АНО "Московский центр международного сотрудничества" и издательский дом "Коммерсантъ". Премия присуждается за вклад в стимулирование внешнеэкономических отношений и продвижение имиджа России как страны, открытой к международному партнерству. В Экспертный совет премии входят представители бизнес-сообщества, органов государственной власти и некоммерческих организаций.
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