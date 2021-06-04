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За что боролись: какие последствия будет иметь остановка Baltic Pipe

Экономика

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщил о завершении строительства первой нитки газопровода "Северный поток — 2". По словам главы государства, "Газпром" начать заполнение трубы.

За что боролись: какие последствия будет иметь остановка Baltic Pipe

Что такое Baltic Pipe и какое он имеет значение для Польши

А накануне стало известно о том, что Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Речь идет о строительстве участка газопровода, который проходит по суше и располагается на датской территории. Это 200 с лишним километров.

Газопровод Baltic Pipe планируется запустить в 2022 году. Его емкость значительно меньше, чем "Северного потока — 2" — примерно пять миллиардов кубометров газа в год. Пропускная способность "Северного потока — 2" — 55 млрд кубометров ежегодно.

Baltic Pipe должен связать месторождения в Норвегии с Польшей. И в Варшаве этот газопровод позиционируют как альтернативу "Северному потоку — 2". Даже несмотря на то, что пропускная способность Baltic Pipe в разы меньше.

Как произошедшее скажется на планах сторон

Насколько решение датских властей скажется на реализации польского проекта? И выгодно ли произошедшее для России?

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заметил, что в данном случае поляки "с чем боролись, на то и напоролись" — памятуя сколько усилий Варшава прикладывала и прикладывает для остановки строительства российских газопроводов.

Что касается того, как это повлияет на позиции сторон, то, по мнению эксперта, это будет зависеть от того, как будут развиваться события.

"Там действительно сами разрешения выдавались в достаточно большой спешке. И, вероятно, какие-то процедуры по экологической оценке воздействия строительства газопровода не были в полной мере отражены в отчетах. Насколько это приостановит, это вопрос, как быстро сможет проектная компания провести исследования и будет ли она проводить эти исследования, подавать новую заявку", — сказал эксперт "Правде.Ру".

При этом, отметил он, "как минимум заявленные ранее сроки завершения строительства и ввода этого газопровода сейчас оказались под большим-большим вопросом".

"А мы знаем, что Варшава очень стремилась как можно быстрее завершить этот проект, чтобы заявить о том, что они могут получить достаточно газа к моменту завершению контракта с "Газпромом", "ямальского контракта", который истекает в 2022 году. Скорее всего, сейчас они не успеют к этому сроку. Встает вопрос, как они будут закрывать баланс в этих условиях. Вероятно, им придется, так или иначе, вести переговоры с Россией. Хотя они отрицали, что они ведутся", — отметил Алексей Гривач.

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Автор: Редакция Правда.Ру
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