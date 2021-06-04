Эксперт рассказал, что обеспечит РФ неуязвимость от санкций США

Дедолларизация Фонда национального благосостояния (ФНБ) не обеспечит РФ неуязвимость от американских санкций, считает доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.

По мнению американского аналитика по развивающимся рынкам в BlueBay Asset Manager Тимоти Эша, решение избавиться от хранения средств ФНБ в долларах, это сигнал Владимира Путина Джо Байдену перед саммитом о том, что "нам не нужны США и нам не нужно совершать операции в долларах, и мы не уязвимы для новых санкций США".

Россия уязвима для санкций США

Леонид Крутаков в комментарии для "Правды.Ру" заявил, что Россия уязвима для санкций, так как "живёт в существующей модели мировой экономики, которая базируется на финансовых возможностях США, их способности печатать доллары и обеспечивать их функционирование".

"Капитализация "Газпрома", по-моему, 56,5 миллиардов долларов. Хотя если оценивать "Газпром" по уровню запасов, то, по аналогии, например, с Exxon Mobil, компания должна стоить 1 триллион 800 миллиардов долларов. Это же не потому, что газ у "Газпрома" какой-то неправильный или запасы, а потому что фондовый рынок оценивает кредитные риски, перспективы роста и развития, а они основаны преимущественно на политических рисках", — сказал Леонид Крутаков.

То есть, по его словам, финансовая западная система не видит перспектив развития в России. Это называется "политика сдерживания".

Нужно национализировать Банк России

Чтобы стать неуязвимым для международных санкций надо иметь свои:

кредитно-денежную систему, систему сбережений, инвестиционную систему.

"Сейчас у нас этого нет", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, первым признаком того, что Россия, действительно, выходит из режима взаимосвязи, будет национализация Центробанка.

"Сейчас это полукоммерческая странная организация, которая подчиняется не столько государству, сколько Международному банковскому комитету. А там правят балом, как раз, американские и западные банки", — отметил политолог.

Сравнение с Китаем

В отличие от РФ, продолжил Леонид Крутаков, Китай очень четко ограничивает финансовое влияние международной системы на свою внутреннюю национальную систему. Юань имеет в этом смысле ограниченную конвертацию, он жестко привязан к доллару, чтобы Америка не свои инфляционные процессы экспортировать в Китай

В 2016 году на саммите ВТО Китай сказал, что не будет приватизировать свой Центробанк, он будет государственным и национальная финансовая политика будет подчинена национальным интересам. Леонид Крутаков считает, что расширение расчетов с юанем суверенной Россию не делает в финансовом плане, но "чуть-чуть снижает ее зависимость от доллара".

"Учитывая, что юань жестко привязан к доллару, мы опять же всего лишь выступаем неким посредником, буфером в этой системе, мы не самостоятельно управляем кредитными рисками. И это ключевая проблема. Мы зависим от того, как оценят наши перспективы со стороны. А наши перспективы со стороны оценивают как ничтожные",- сказал финансист.