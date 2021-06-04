Путин рассказал, на что ставит при выборе мер поддержки экономики

Выбор по принципу "госкомпании или частный бизнес" в ходе принятий решений о поддержке не применяется, сообщил в ходе выступления на ПМЭФ Владимир Путин.

Модератор сессии Стас Натанзон в ходе работы ПМЭФ отметил для президента РФ интересную деталь: в экономике России весьма велика государственная доля. Соответственно, логичен вопрос: на госкомпании или всё-таки на частный бизнес делается "ставка" при выборе вариантов и мер поддержки.

"Работать на здравый смысл — я делаю ставку. И на конкретные условия, в которых мир находится и российская экономика. В период кризиса всегда во всём мире, во всех странах доля государства растёт, везде это. И как только ситуация стабилизируется, увеличивается количество частного бизнеса, и по количеству компаний, и по объёмам их оборотов", — сказал Путин.

Напомним, что в конце 2020 года президент сообщил: ключевым моментом при поддержке экономики остаётся "поддержание рабочих мест".

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