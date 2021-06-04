Александр Новак: как "газ до участка" повлияет на тарифы

В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представители СМИ задали вице-премьеру РФ Александру Новаку вопрос, волнующий миллионы россиян, — о влиянии социальной догазификации на платежи за подключение к газовым сетям и тарифы на голубое топливо.

"Нет", — ответил Александр Новак. Он уточнил, что все расходы возьмут на себя "Газпром" и оператор газификации.

Тем самым вице-премьер развеял опасения по поводу применения в отношении граждан страны широко используемой в международной практике формулы "бери и плати". В СМИ просочилась информация о том, что такое предложение прозвучало на внутреннем совещании в правительстве.

Освободить граждан от платы за подведение газа к границам их участка поручил президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Правительство РФ совместно с регионами должно разработать и представить план социальной догазификации.

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