Дерипаска объяснил, какие в России настали времена

Интересное мнение от Олега Дерипаски: миллиардер уверен, что в России наступили хорошие времена. Президент РФ Владимир Путин победил, так что теперь дело за активной работой предпринимателей.

По мнению Дерипаски, которое он высказал на ПМЭФ, уже к осени стоит ждать притока в страну иностранных инвестиций, поскольку стабильность и предсказуемость властями уже обеспечены.

"В России, я считаю хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется в нас. Та ситуация, которая сложилась — стабильность, достаточно предсказуемые условия, которые есть у нас в стране. Я уверен, что с осени, после всех перипетий этого лета, пойдут иностранные инвестиции. Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю мы сможем удивить и помочь российскому населению", — сообщил Дерипаска.

Очень важно, отметил он, показать успехи в развитии страны и суметь удивить мир (по примеру ранее сделавших это Японии, Катара и Китая).

"Международная обстановка не будет стоять на месте, мы видим смену однополярного мира. К 26-28 году уже ни у кого не будет сомнений, что он будет биполярный. В общем, это очевидно, Китай займёт своё место", — отметил Дерипаска.

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