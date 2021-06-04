Новое применение для карты системы "Мир" реализуют в Крыму: скоро их можно будет использовать как пропуск в учебные заведения.
Подробности нововведения стали известны на ПМЭФ-21: оказывается, крымские власти успешно подписали документ, регулирующий старт нового этапа "Цифровой среды гражданина Республики Крым". Именно в рамках данного проекта и будут расширены возможности "Мира". Уточняется, что благодаря карте планируется:
На документе стоят подписи:
"Реализация [проекта][ существенно расширяет спектр банковских услуг, доступных на полуострове. Это удобно и полезно как для граждан, так и для организаций. Мы будем и дальше работать в направлении внедрения новых цифровых услуг и сервисов в различных сферах", — сообщил Аксёнов.
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