Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле во время форума ПМЭФ-2021 заявил, что уверен в завершении укладки "Северного потока-2" до конца 2021 года.
Вопрос о том, когда завершится строительство трубопровода, Зеле задали журналисты.
"В этом году", — заявил австриец.
Ранее с таким же заявление выступил министр энергетики России Александр Новак. Он уточнил, что на данный момент осталось проложить 100 км труб в двухниточном исполнении.
24 мая произошло возобновление работ по укладке труб в территориальных водах Германии. Разрешение на строительство участка протяжённостью 2 км немецкий регулятор выдал до 31 июня.
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