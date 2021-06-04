Глава австрийской OMV подтвердил завершение "Северного потока-2" в 2021 году

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле во время форума ПМЭФ-2021 заявил, что уверен в завершении укладки "Северного потока-2" до конца 2021 года.

Вопрос о том, когда завершится строительство трубопровода, Зеле задали журналисты.

"В этом году", — заявил австриец.

Ранее с таким же заявление выступил министр энергетики России Александр Новак. Он уточнил, что на данный момент осталось проложить 100 км труб в двухниточном исполнении.

24 мая произошло возобновление работ по укладке труб в территориальных водах Германии. Разрешение на строительство участка протяжённостью 2 км немецкий регулятор выдал до 31 июня.