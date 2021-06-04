Печальную статистику, касающуюся бедности, привёл на ПМЭФ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"На сегодняшний день из числа бедных 82% — это семьи с детьми. К сожалению, это именно так", — сообщил министр на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Напомним, что согласно данным Росстата в 2020 году в России бедными оставались 17,8 млн человек, или 12,1% от всего населения. Годом ранее таковых было 12,3%.
"Одно из основных направлений деятельности — снижение количества людей, живущих за чертой бедности", — сообщил ранее президент РФ Владимир Путин.
Проблему бедности поднимал и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов: для канала РБК он сообщил, что видит лишь один способ решения.
"Проблема бедности — сейчас нет другого способа [ей решения] кроме введения пособий для тех категорий людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации", — уверен он.
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