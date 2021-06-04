Финансовые результаты российской компании Газпром за первый квартал 2021 года — лучший показатель того, кто на самом деле заинтересован в его процветании. Это европейские политики.
Так считает автор статьи, опубликованной в болгарской газете "Труд".
В подтверждение своей правоты журналист приводит цифры:
Несмотря на локдаун и коронавирусные ограничения, которые ещё действовали в начале этого года Газпром не только полностью восстановился в финансовом плане, но и улучшил "допандемийные показатели":
И наконец — вишенка на торте: рекордно пустые газохранилища в апреле, которые обязательно должны быть заполнены летом. Не важно, сколько это будет стоить — Европа просто не может себе позволить войти в следующую зиму без достаточных газовых запасов.
"Почему и как происходит все это?", — задаёт вопрос автор статьи.
И сам же на него отвечает:
Европейская энергетическая политика формируются, исходя из "климатических" целей:
в странах закрываются угольные электростанции — основной источник углерода.
Сам углерод из-за постоянно растущих цен на квоты — сегодня они составляют $ 55 за тонну — стал непозволительной роскошью.
Остаётся одна альтернатива — природный газ. Газпром ставит шах и мат!
Из чего вытекает неполиткорректный вопрос: Кому служат европейские политики, зациклившиеся на "зелёной энергетике"?
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