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Болгарское СМИ поведало, как политика ЕС обогатила российский Газпром

Экономика » Сырье » Газ

Финансовые результаты российской компании Газпром за первый квартал 2021 года — лучший показатель того, кто на самом деле заинтересован в его процветании. Это европейские политики.

Болгарское СМИ поведало, как политика ЕС обогатила российский Газпром

Так считает автор статьи, опубликованной в болгарской газете "Труд".

В подтверждение своей правоты журналист приводит цифры:

Несмотря на локдаун и коронавирусные ограничения, которые ещё действовали в начале этого года Газпром не только полностью восстановился в финансовом плане, но и улучшил "допандемийные показатели":

  • рост доходов — 31%,
  • рост прибыли до уплаты налогов и сборов — 38%,
  • рост цен на акции с 110%,
  • рост потребления и объема импорта в Европе с 9% при падении собственного производства европейских компаний на10% и импорта сжиженного природного газа — на 25%,

И наконец — вишенка на торте: рекордно пустые газохранилища в апреле, которые обязательно должны быть заполнены летом. Не важно, сколько это будет стоить — Европа просто не может себе позволить войти в следующую зиму без достаточных газовых запасов.

"Почему и как происходит все это?", — задаёт вопрос автор статьи.

И сам же на него отвечает:

Европейская энергетическая политика формируются, исходя из "климатических" целей:

в странах закрываются угольные электростанции — основной источник углерода.

Сам углерод из-за постоянно растущих цен на квоты — сегодня они составляют $ 55 за тонну — стал непозволительной роскошью.

Остаётся одна альтернатива — природный газ. Газпром ставит шах и мат!

Из чего вытекает неполиткорректный вопрос: Кому служат европейские политики, зациклившиеся на "зелёной энергетике"?

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Автор: Ольга Лебедева
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